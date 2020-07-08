Пожары в Луганской области. Пострадавшим выделят по 300 000 грн - Зеленский

Количество жертв лесных пожаров в регионе увеличилось до пяти человек

Каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн. Об этом сегодня сообщил президент Владимир Зеленский, который прибыл на место инцидента.

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По его словам, отдельно каждому пострадавшему будет также выделено 20 000 грн.

"Нужно очень быстро просчитать и дать компенсации. Временное жилье может быть быстро снято тут", - сказал Зеленский добавил, что власть Харьковской области предложила помощь по расселению людей.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что есть три очага, где идет локализация пожара. По его словам, президент принял решение об использовании авиации при тушении пожара.

Глава Луганской облгоадминистрации Сергей Гайдай обратился в Кабмин признать масштабные пожары в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что даст возможность выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий.

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Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании правительства. Помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации).

В результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтарка и Александровка Новоайдарского района.

Президенту сообщили, что только что нашли пятого погибшего.

7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса.

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Арина Толина

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