Лесной пожар в Луганской области: один погибший, более 100 домов сгорели - видео

В тушении пожаров в Новоайдарском районе задействованы несколько сотен человек, села Смоляниново и Волчье эвакуируют

В Луганской области горят леса, жителей двух сел эвакуируют, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Луганской области.

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По информации на 17:30 один человек погиб, девять госпитализированы. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Пожар возник вчера недалеко от села Осколоновка Новоайдарского района. Сегодня к утру пожар был локализован на площади примерно 85 га. Тем не менее, из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха (+38 градусов) возникло еще несколько очагов возгорания.

Спасатели сообщили, что огонь перекинулся на территорию сел Смоляниново и Волчье, жителей эвакуируют.

К 15:00 в тушении пожаров были задействованы 326 человек и 77 единиц техники.

Также идет тушение пожара площадью около 40 га недалеко от села Капитаново, задействованы 63 человека.

Видео с места пожаров опубликовала в Facebook Нацполиция:

Также в Facebook выложил видео нардеп Сергей Шахов:

В апреле этого года масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили свыше 11 000 га леса и не менее 30% туристических объектов. К тушению привлекались более 500 человек и более 120 единиц техники.

масштабные пожары 25 апреля сообщалось , что огонь охватил 200 га лесов в Житомирской области: фото, видео.

Денис Юдин

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