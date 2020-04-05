Пожар в Чернобыльской зоне охватил 20 га, в эпицентре повысился уровень радиации

Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар в Чернобыльской зоне охватил 20 гектаров, а в целом распространился почти на 100 га. Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.



"Пожарные продолжают бороться с пожаром, возникшим в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья" , – написал Фирсов.

По словам и.о. главы ГЭИ, в центре пожара радиация выше нормы.

"Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", – сообщил он.

По данным ГСЧС, к ним поступила информация о пожаре в зоне ЧАЭС 4 апреля в 13:22 – вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели сообщали, что по состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией. Радиационный фон в пределах нормы.

Затем в ГСЧС написали, что в 8:40 в Чернобыльскую зону из Нежина для тушения пожара вылетел самолет АН-32 (32), а в 9:53 – еще один АН-32 (31).

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