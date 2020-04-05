Кличко: В Киеве тушат пожар под Крещатиком, без электричества 80 домов – фото

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Почти всю ночь с 4 на 5 апреля столичные спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кабельное оборудование (380 В) находится под напряжением, это значительно осложнило работы по ликвидации возгорания.

Отмечается, что пожар уже локализован порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над его ликвидацией. Причины возгорания устанавливаются.

Кличко сообщил, что частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. Примерно 80 домов.

Читайте также: Львов. Из-за поджога сухой травы загорелся газопровод: видео