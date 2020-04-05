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Кличко: В Киеве тушат пожар под Крещатиком, без электричества 80 домов – фото

Кличко: В Киеве тушат пожар под Крещатиком, без электричества 80 домов – фото - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
05.04.2020, 10:25

В центре Киева под землей загорелось подземное электрооборудование

Почти всю ночь с 4 на 5 апреля столичные спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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Кабельное оборудование (380 В) находится под напряжением, это значительно осложнило работы по ликвидации возгорания.

Отмечается, что пожар уже локализован порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над его ликвидацией. Причины возгорания устанавливаются.

Кличко сообщил, что частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. Примерно 80 домов.

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Наталия Медведева
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