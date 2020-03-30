Львов. Из-за поджога сухой травы загорелся газопровод: видео

Пожар на газопроводе Львовгаз (фото - скриншот видео)

Из-за поджога сухой травы и деревьев 29 марта около 21:06 вблизи взлетной полосы аэропорта Львов загорелся газопровод среднего давления. Об этом говорится в сообщении Львовгаз в Facebook.

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"Из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод", - уточняется в сообщении.

По состоянию 22:44 благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать.

Без газоснабжения осталось село Скнилов. Восстановление газоснабжения запланировано на сегодня, 30 марта, после замены аварийного участка газопровода.

"Львовгаз будет обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

18 марта под Тернополем загорелся газопровод.