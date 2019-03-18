Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 22:23

Под Тернополем загорелся газопровод - ГСЧС

Под Тернополем загорелся газопровод - ГСЧС - Фото
Фото: tr.dsns.gov.ua

Пожарные ликвидировали очаг за считанные минуты

Реклама
Реклама

Сегодня, 18 марта, в селе Бирки Тернопольской области на месте загоревшейся вчера сухой травы обнаружили выбивающееся из-под земли пламя. Местные жители заподозрили повреждение газопровода и вызвали спасателей. Об этом сообщае пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

Отмечается, что пожарные ликвидировали очаг за считанные минуты и вызвали аварийную бригаду службы газа.

Реклама

Вскоре выяснилось, что разгерметизация произошла на трубопроводе низкого давления. Благодаря своевременному выявлению и ликвидации горения угрозы взрыва и распространения пожара удалось избежать.

Читайте также: В Киеве на Крещатике мужчина поджег магазин Roshen: видео

В ГСЧС предупреждают, что выжигание сухой травы, в этом случае, могло бы привести к масштабному бедствию и даже к гибели людей.

На месте происшествия работают специалисты. Газоснабжение к населенным пунктам не прекращают.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ГСЧС, пожар, тернопольская область
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 