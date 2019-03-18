Под Тернополем загорелся газопровод - ГСЧС

Фото: tr.dsns.gov.ua

Сегодня, 18 марта, в селе Бирки Тернопольской области на месте загоревшейся вчера сухой травы обнаружили выбивающееся из-под земли пламя. Местные жители заподозрили повреждение газопровода и вызвали спасателей. Об этом сообщае пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

Отмечается, что пожарные ликвидировали очаг за считанные минуты и вызвали аварийную бригаду службы газа.

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Вскоре выяснилось, что разгерметизация произошла на трубопроводе низкого давления. Благодаря своевременному выявлению и ликвидации горения угрозы взрыва и распространения пожара удалось избежать.

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В ГСЧС предупреждают, что выжигание сухой травы, в этом случае, могло бы привести к масштабному бедствию и даже к гибели людей.

На месте происшествия работают специалисты. Газоснабжение к населенным пунктам не прекращают.