В Киеве на Крещатике мужчина поджег магазин Roshen: видео

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В ГСЧС сообщили, что, по предварительным данным, в магазин бросили бутылку с зажигательной смесью

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В Киеве возле магазина Roshen, который расположен недалеко от Бессарабского рынка, произошел пожар. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

Первым о возгорании сообщил Киев оперативный в Facebook.

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"На Крещатике пылает магазин Roshen", - написали в сообществе.

В то же время в пресс-службе ГСЧС корреспонденту агентства сообщили, что пожар возник не внутри, а снаружи помещения магазина, и был потушен до приезда пожарных.

В ГСЧС сообщили, что, по предварительным данным, в магазин бросили бутылку с зажигательной смесью.

Позже в полиции Киева рассказали, что задержали мужчину, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина на Крещатике.

Задержанный - 53-летний житель столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вчера, 17 марта, подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".

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Теги: пожар, Roshen, магазин
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