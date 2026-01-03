Опубликовано первое фото Мадуро после задержания
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Опубликована фотография венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США "Иводзима". Этот снимок опубликовал в Truth Social президент США Дональд Трамп.
На фото Мадуро одет в серую кофту и спортивные штаны. У него завязаны глаза, надеты наручники и большие наушники.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Мадуро и его жене предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка.
Мадуро инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме того, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.
