Опубликовано первое фото Мадуро после задержания

Трамп показал задержанного Мадуро на борту корабля "Иводзима". Операция по его задержанию получила название "Полуночный молот"

Десантный корабль ВМС США "Иводзима" (Фото: Bryant Kurowski / U.S. Navy)

Опубликована фотография венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США "Иводзима". Этот снимок опубликовал в Truth Social президент США Дональд Трамп.

Задержанный Николас Мадуро (Фото: страница Трампа в Truth Social)

На фото Мадуро одет в серую кофту и спортивные штаны. У него завязаны глаза, надеты наручники и большие наушники.

По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Мадуро и его жене предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка.

Мадуро инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме того, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.