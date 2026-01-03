Опубліковане перше фото Мадуро після затримання
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Опублікована фотографія венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США "Іводзіма". Цю світлину опублікував у Truth Social президент США Дональд Трамп.
На знімку Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани. Він має зав'язані очі, надіті наручники та великі навушники.
За словами генеральної прокурорки США Памели Бонді, Мадуро та його дружині висунули обвинувачення у Південному окрузі Нью-Йорка.
Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.
- У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили та вивезли з Венесуели.
