Опубліковане перше фото Мадуро після затримання

Трамп показав затриманого Мадуро на борту корабля "Іводзіма". Операція із його затримання отримала назву "Опівнічний молот"

Десантний корабель ВМС США "Іводзіма" (Фото: Bryant Kurowski / U.S. Navy)

Опублікована фотографія венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США "Іводзіма". Цю світлину опублікував у Truth Social президент США Дональд Трамп.

Затриманий Ніколас Мадуро (Фото: сторінка Трампа у Truth Social)

На знімку Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани. Він має зав'язані очі, надіті наручники та великі навушники.

За словами генеральної прокурорки США Памели Бонді, Мадуро та його дружині висунули обвинувачення у Південному окрузі Нью-Йорка.

Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили та вивезли з Венесуели.