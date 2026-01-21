Рютте: Главная проблема не в Гренландии, а в Украине

Марк Рютте (Фото: Oliver Hoslet)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом для европейских союзников, несмотря на другие политические вопросы и вопросы безопасности, в частности дискуссии вокруг Гренландии. Об этом он заявил во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме, сообщает The Guardian.

По его словам, есть риск, что европейские лидеры могут потерять фокус на войне России против Украины из-за других международных тем, в частности требования президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

"Главная проблема не в Гренландии, а в Украине", – сказал генеральный секретарь НАТО, предостерегая, что союзники могут "потерять контроль над этими вопросами".

Рютте подчеркнул, что внимание к Украине должно быть приоритетом номер один, поскольку она имеет решающее значение как для европейской, так и для американской безопасности.

"Это внимание к Украине должно быть нашим главным приоритетом. Украина должна быть на первом месте, потому что она имеет решающее значение для нашей европейской и американской безопасности", – заявил он.

Рютте также отметил, что не сомневается в готовности США прийти на защиту Европы в случае необходимости.

Отдельно генеральный секретарь НАТО отметил роль Трампа в росте оборонных расходов европейских стран-членов Альянса, заявив, что без давления со стороны США этого могло бы не произойти.

"Если мы, европейцы здесь, в НАТО, думаем, что благодаря 90 млрд евро [кредита], которые комиссия смогла собрать, или потому, что мирный процесс движется в правильном направлении, мы можем забыть об обороне Украины, не делайте этого", – сказал он.

По словам Рютте, Украина нуждается в поддержке не только сейчас, но и в ближайшем будущем. Необходимо, чтобы европейские союзники сосредоточились на этом вопросе.