Гренландцам сказали запастись едой и не исключают военный конфликт. Трамп говорит "все будет хорошо"

Президент США считает, что гренландцы будут "в восторге" от того, что могут стать частью США, но пока с ними еще не говорил

Йенс-Фредерик Нильсен (Фото:facebook.com/Jensfrederiknielsendemokraati)

Жителям Гренландии советуют сделать запасы продуктов на пять дней и не исключают военного конфликта на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании владеть островом. Об этом сказал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, передает Bloomberg.

"Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя", – сказал он на пресс-конференции в столице Нууке.

Нильсен отметил, что правительство Гренландии создаст рабочую группу в составе представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни. Также ведется работа над распространением новых рекомендаций среди населения, в тмо числе и о запаса продуктов дома на пять дней.

Министр финансов острова Муте Эгеде на той же пресс-конференции заявил, что Гренландия сейчас находится под "большим давлением" и необходимо быть готовыми к любым сценариям.

В то же время на пресс-конференции, посвященной году на посту президента США, Трамп заявил, что гренландцы якобы будут "в восторге" от возможности стать частью США.

"Я с ними еще не разговаривал. Уверен, когда я с ними поговорю, они будут в восторге", – сказал он.

По словам Трампа, в ближайшие дни, в том числе и на экономическом форуме в Давосе, у него запланировано много встреч для обсуждения ситуации в Гренландии. Когда журналисты спросили у него, на что он готов пойти ради контроля над островом, Трамп ответил: "Вы сами скоро все узнаете".

Он в очередной раз заявил, что зочет владеть островом в целях якобы национальной безопасности США и даже для мировой безопасности

"Как вы знаете, сегодня вечером я уезжаю в Давос, и у нас запланировано много встреч по Гренландии. И я думаю, что все сложится довольно хорошо", – сказал Трамп.