Гренландцам сказали запастись едой и не исключают военный конфликт. Трамп говорит "все будет хорошо"
Жителям Гренландии советуют сделать запасы продуктов на пять дней и не исключают военного конфликта на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании владеть островом. Об этом сказал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, передает Bloomberg.
"Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя", – сказал он на пресс-конференции в столице Нууке.
Нильсен отметил, что правительство Гренландии создаст рабочую группу в составе представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни. Также ведется работа над распространением новых рекомендаций среди населения, в тмо числе и о запаса продуктов дома на пять дней.
Министр финансов острова Муте Эгеде на той же пресс-конференции заявил, что Гренландия сейчас находится под "большим давлением" и необходимо быть готовыми к любым сценариям.
В то же время на пресс-конференции, посвященной году на посту президента США, Трамп заявил, что гренландцы якобы будут "в восторге" от возможности стать частью США.
"Я с ними еще не разговаривал. Уверен, когда я с ними поговорю, они будут в восторге", – сказал он.
По словам Трампа, в ближайшие дни, в том числе и на экономическом форуме в Давосе, у него запланировано много встреч для обсуждения ситуации в Гренландии. Когда журналисты спросили у него, на что он готов пойти ради контроля над островом, Трамп ответил: "Вы сами скоро все узнаете".
Он в очередной раз заявил, что зочет владеть островом в целях якобы национальной безопасности США и даже для мировой безопасности
"Как вы знаете, сегодня вечером я уезжаю в Давос, и у нас запланировано много встреч по Гренландии. И я думаю, что все сложится довольно хорошо", – сказал Трамп.
- По данным FT, европейцы на форуме в Давосе готовятся сместить фокус внимания с Украины на Гренландию. Однако Трамп 19 января заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне РФ против Украины, а не на Гренландии.
- 20 января президент Финляндии назвал три возможных сценария относительно Гренландии. Один из них – "военный захват".
- А президент Литвы считает, что соглашение между США и Европой по контролю над Арктикой и Атлантикой может решить спор касательно Гренландии.
Комментарии (0)