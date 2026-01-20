Науседа: Соглашение по контролю над Арктикой и Атлантикой может решить спор касательно Гренландии

Гитанас Науседа (Фото: x.com/GitanasNauseda)

США и Европа могут заключить соглашение о разделении ответственности за безопасность Арктики и Северной Атлантики. Это может стать выходом в вопросе противостояния по поводу Гренландии, сказал в интервью Reuters президент Литвы Гитанас Науседа.

Он считает, что шумиха вокруг Гренландии затмевает войну России против Украины и играет на руку Кремлю. К тому же на карту якобы поставлено будущее НАТО, и страны, которые до этого момента скептически относились к поддержке Украины, должны понять, что Европа достигла "критического момента".

"Наилучшим результатом было бы просто договориться о совместной ответственности за безопасность Арктического региона и Североатлантического региона. Возможно ли этого достичь? Мы должны приложить все усилия, чтобы двигаться в этом направлении, потому что это наилучший путь", – сказал Науседа.

Президент Литвы надеется, что на выступлении экономического форума в Давосе 21 января президент США Дональд Трамп даст сигналы, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Гренландии.

"Но, конечно, предварительным условием является желание обеих сторон деэскалации, а сейчас я в этом не уверен. Европа, очевидно, готова к деэскалации. Я надеюсь, что Соединенные Штаты тоже будут готовы", – сказал Науседа.

По его словам, спор вокруг Гренландии также создал дополнительные проблемы для восточного фланга Европы. Странам-членам ЕС сейчас все еще необходима поддержка со стороны США, а чтобы реализовать стратегию полной ответственности за свою безопасность Европе может понадобиться 10-15 лет, считает президент Литвы.