Науседа: Угода щодо контролю над Арктикою та Атлантикою може вирішити спір щодо Гренландії

Гітанас Науседа (Фото: x.com/GitanasNauseda)

США і Європа можуть укласти угоду про розподіл відповідальності за безпеку Арктики і Північної Атлантики. Це може стати виходом у питанні протистояння щодо Гренландії, сказав в інтерв'ю Reuters президент Литви Гітанас Науседа.

Він вважає, що галас навколо Гренландії затьмарює війну Росії проти України і грає на руку Кремлю. До того ж на карту нібито поставлено майбутнє НАТО, і країни, які до цього моменту скептично ставилися до підтримки України, повинні зрозуміти, що Європа досягла "критичного моменту".

"Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб рухатися в цьому напрямку, тому що це найкращий шлях", – сказав Науседа.

Президент Литви сподівається, що на виступі економічного форуму в Давосі 21 січня президент США Дональд Трамп дасть сигнали, які сприятимуть деескалації напруженості навколо Гренландії.

"Але, звичайно, попередньою умовою є бажання обох сторін деескалації, а зараз я в цьому не впевнений. Європа, очевидно, готова до деескалації. Я сподіваюся, що Сполучені Штати теж будуть готові", – сказав Науседа.

За його словами, суперечка навколо Гренландії також створила додаткові проблеми для східного флангу Європи. Країнам-членам ЄС зараз все ще необхідна підтримка з боку США, а щоб реалізувати стратегію повної відповідальності за свою безпеку Європі може знадобитися 10-15 років, вважає президент Литви.