Трамп заявив, що Європа має зосередитися на війні Росії проти України, а не на Гренландії

Американський президент відмовився говорити, на що готовий піти заради контролю над арктичним островом

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп порадив європейцям зосередитися на війні Росії проти України, а не на Гренландії. Таку думку він висловив у інтерв’ю каналу NBC News.

На тлі загострення напруженості навколо спроб Трампа взяти під контроль Гренландію, він обережно висловився про те, на що готовий піти.

На запитання про те, чи застосовуватиме він силу для захоплення Гренландії, президент США відповів: "Без коментарів".

В інтерв'ю Трамп також розкритикував європейських лідерів, які чинили опір його зусиллям щодо придбання Гренландії, яка, за його словами, необхідна для захисту національної безпеки від зовнішніх загроз.

"Європі слід зосередитися на війні з Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це призвело. Саме на цьому Європа має зосередитись, а не на Гренландії", – акцентував Трамп.

На запитання, чи виконає він плани щодо введення мит на європейські країни без угоди щодо Гренландії, Трамп відповів: "На 100%".

17 січня 2026 року Трамп оголосив про запровадження мит проти союзників через Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, який він хоче отримати.

Депутати Європарламенту готові зупинити процес затвердження торгівельної угоди між ЄС і Штатами через намір Трампа запровадити нові мита.

18 січня вісім держав Європи випустили спільну заяву, у якій стверджують, що тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини.