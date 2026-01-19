Трамп заявив, що Європа має зосередитися на війні Росії проти України, а не на Гренландії
Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп порадив європейцям зосередитися на війні Росії проти України, а не на Гренландії. Таку думку він висловив у інтерв’ю каналу NBC News.

На тлі загострення напруженості навколо спроб Трампа взяти під контроль Гренландію, він обережно висловився про те, на що готовий піти.

Читайте також
Європо, не відступай: чому спроба "умиротворити" Трампа нічого не дасть

На запитання про те, чи застосовуватиме він силу для захоплення Гренландії, президент США відповів: "Без коментарів".

В інтерв'ю Трамп також розкритикував європейських лідерів, які чинили опір його зусиллям щодо придбання Гренландії, яка, за його словами, необхідна для захисту національної безпеки від зовнішніх загроз.

"Європі слід зосередитися на війні з Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це призвело. Саме на цьому Європа має зосередитись, а не на Гренландії", – акцентував Трамп.

На запитання, чи виконає він плани щодо введення мит на європейські країни без угоди щодо Гренландії, Трамп відповів: "На 100%".

  • 17 січня 2026 року Трамп оголосив про запровадження мит проти союзників через Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, який він хоче отримати.
  • Депутати Європарламенту готові зупинити процес затвердження торгівельної угоди між ЄС і Штатами через намір Трампа запровадити нові мита.
  • 18 січня вісім держав Європи випустили спільну заяву, у якій стверджують, що тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини.
Читайте також
FT: Європейці на форумі у Давосі готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію
війнадональд трампгренландія