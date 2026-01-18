"Тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини". Європа відреагувала на мита Трампа

Вісім європейських держав висловили солідарність із Данією та народом Гренландії на тлі заяв Дональда Трампа

Гренландія (Ілюстративне фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Погрози Сполучених Штатів щодо мит проти європейських держав підривають трансатлантичні відносини. Про це йдеться у спільній заяві Швеції, Данії, Франції, Великої Британії, Фінляндії, Норвегії, Нідерландів та Німеччини.

У документі зазначається, що ці держави як члени НАТО віддані зміцненню безпеки в Арктиці як спільному трансатлантичному інтересу. Попередньо скоординовані данські навчання "Арктична витривалість", проведені спільно з союзниками, відповідають цій необхідності й не загрожують нікому.

Вісім держав Європи висловили повну солідарність із Данією та народом Гренландії. Опираючись на процес, розпочатий минулого тижня, вони готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які твердо підтримують.

"Тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини й створюють ризик низхідної спіралі. Ми й далі діятимемо узгоджено і скоординовано в наших діях у відповідь. Ми віддані захисту нашого суверенітету", – зазначається в заяві.

17 січня 2026 року Трамп оголосив про запровадження мит проти союзників через Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, який він хоче отримати.

Депутати Європарламенту готові зупинити процес затвердження торгівельної угоди між ЄС і Штатами через намір Трампа запровадити нові мита.