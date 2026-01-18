"Тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения". Европа ответила на пошлины Трампа

Восемь европейских государств выразили солидарность с Данией и народом Гренландии на фоне заявлений Дональда Трампа

Гренландия (Иллюстративное фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Угрозы Соединенных Штатов относительно пошлин против европейских государств подрывают трансатлантические отношения. Об этом говорится в совместном заявлении Швеции, Дании, Франции, Великобритании, Финляндии, Норвегии, Нидерландов и Германии.

В документе отмечается, что эти государства как члены НАТО привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Предварительно скоординированные датские учения "Арктическая выносливость", проведенные совместно с союзниками, соответствуют этой необходимости и не угрожают никому.

Восемь государств Европы выразили полную солидарность с Данией и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, они готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые твердо поддерживают.

"Тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск нисходящей спирали. Мы и дальше будем действовать согласованно и скоординировано в наших действиях в ответ. Мы привержены защите нашего суверенитета", – отмечается в заявлении.

17 января 2026 года Трамп объявил о введении пошлин против союзников из-за Гренландии, самоуправляемого острова в составе Дании, который он хочет получить.

Депутаты Европарламента готовы остановить процесс утверждение торгового соглашения между ЕС и Штатами из-за намерения Трампа ввести новые пошлины.