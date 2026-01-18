Евросоюз может остановить сделку с США из-за пошлин Трампа по Гренландии

Дональд_Трамп__Фото_Yuri_GripasEPA_

Депутаты Европейского парламента готовы остановить процесс утверждения торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами из-за намерения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против стран, которые поддержали Гренландию. Об этом в соцсети X сообщил Манфред Вебер, председатель крупнейшей политической фракции Европарламента – Европейской народной партии.

"ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа по Гренландии, ее одобрение на этом этапе невозможно. Договоренности по снижению пошлин на американские товары должны быть приостановлены", – написал он.

Торговое соглашение между ЕС и США, которое была заключена в июле 2025 года, уже частично внедрена, но все еще нуждается в ратификации Европейским парламентом, отмечает Bloomberg. Соглашение предусматривало установление 15% пошлины США на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Брюсселя отменить пошлины на американские промышленные товары и некоторую сельхозпродукцию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на эти условия, пытаясь избежать полномасштабной торговой войны с Трампом, отмечает издание.

В то же время часть европейских законодателей давно выступает против соглашения, считая его односторонним в пользу США. Напряжение усилилось после того, как Вашингтон расширил 50% пошлины на сталь и алюминий, включив сотни дополнительных товаров из ЕС.

Если депутаты ЕНП присоединятся к левым политическим группам, они могут иметь достаточно голосов для откладывания или блокирования одобрения.

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге заявил о том, что работу над выполнением соглашения с США следует приостановить, пока не прекратятся угрозы Трампа. Он также призвал ЕС задействовать Инструмент противодействия принуждению – мощный механизм ЕС для ответа на экономическое давление, который ранее не применялся.

Датский депутат Европарламента Пер Клаузен собрал подписи под письмом с призывом заморозить торговое соглашение с США, пока американская администрация будет выдвигать претензии по Гренландии.