Євросоюз може зупинити угоду зі США через мита Трампа щодо Гренландії

Дональд_Трамп__Фото_Yuri_GripasEPA_

Депутати Європейського парламенту готові зупинити процес затвердження торговельної угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами через намір президента США Дональда Трампа запровадити нові мита проти країн, які підтримали Гренландію. Про це в соцмережі X повідомив Манфред Вебер, голова найбільшої політичної фракції Європарламенту – Європейської народної партії.

"ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС та США, але, враховуючи погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, її схвалення на цьому етапі неможливе. Домовленості щодо зниження мит на американські товари має бути призупинено", – написав він.

Торговельну угоду між ЄС і США, яку було укладено в липні 2025 року, вже частково впроваджено, але вона все ще потребує ратифікації Європейським парламентом, зазначає Bloomberg. Угода передбачала встановлення 15% мита США на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов'язання Брюсселя скасувати мита на американські промислові товари та деяку сільгосппродукцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пішла на ці умови, намагаючись уникнути повномасштабної торгової війни з Трампом, зазначає видання.

Водночас частина європейських законодавців давно виступає проти угоди, вважаючи її односторонньою на користь США. Напруга посилилася після того, як Вашингтон розширив 50% мита на сталь та алюміній, включивши сотні додаткових товарів з ЄС.

Якщо депутати ЄНП приєднаються до лівих політичних груп, вони можуть мати достатньо голосів для відкладення або блокування схвалення.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту Бернд Ланге заявив про те, що роботу над виконанням угоди зі США слід призупинити, доки не припиняться погрози Трампа. Він також закликав ЄС пустити в дію Інструмент протидії примусу – найпотужніший механізм ЄС для відповіді на економічний тиск, який раніше не застосовувався.

Данський депутат Європарламенту Пер Клаузен зібрав підписи під листом із закликом заморозити торговельну угоду зі США, доки американська адміністрація висуватиме претензії щодо Гренландії.