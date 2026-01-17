Трамп оголосив мита проти союзників через Гренландію

Глава Штатів анонсував нові тарифи проти Данії й країн, які надіслали своїх військових для навчань у Гренландії

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит проти американських союзників через Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, який він хоче отримати. Такий допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вчергове заявив, що Китай і Росія "хочуть Гренландію, і Данія нічого не може з цим вдіяти" та розкритикував оборону острова: "Наразі вони мають дві собачі упряжки як захист, одну з яких додали нещодавно".

Також він стверджує, що через союзників по НАТО, які надіслали обмежену кількість військових для навчань на острові, нібито виникла "дуже загрозлива ситуація для безпеки, захисту та виживання нашої планети".

"Починаючи з 1 лютого 2026 року, всі вищезазначені країни (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) будуть обкладатися 10% митом на всі товари, які надсилаються до США. 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%", – заявив глава Штатів.

За його словами, мито стягуватиметься до моменту укладення угоди про "повну і тотальну купівлю Гренландії".

З-поміж іншого, Трамп згадав про американський проєкт протиракетної оборони "Золотий купол", додавши, що вона ця система зможе працювати з "максимальним потенціалом та ефективністю" лише за умови включення Гренландії до США.

Також американський президент вказав, що Вашингтон готовий негайно розпочати переговори з Данією та/або з будь-якою з вищезгаданих країн.

Тим часом у протестувальники у Данії та Гренландії виступили проти вимоги Трампа передати острів США та закликали залишити йому самостійно вирішувати своє майбутнє, передає агенція Reuters

У Копенгагені, данській столиці, мітингарі скандували "Гренландія – не на продаж", й тримали плакати з гаслами "Ні означає ні" та "Руки геть від Гренландії", несучи прапори острова, коли рухалися до посольства США.

Деякі з протестувальників вдягнули червоні кепки, схожі на ті, що носять прихильники Трампа з написом "Make America Great Again" (англ. "Зробимо Америку знову великою), але з гаслом "Make America Go Away" (Змусимо Америку піти).

За оцінками організаторів, у мітингу в Копенгагені взяли участь більш ніж 20 000 осіб – ця кількість дорівнює населенню столиці Гренландії, місту Нуук.

Там також відбувся мітинг за участі сотень людей на чолі з прем'єр-міністром острова Єнсом-Фредеріком Нільсеном: вони несли прапори та подібні плакати до американського консульства.

Окрім цього, протести відбулись по всій Данії.

Мітинг у Копенгагені (Фото: Emil Nicolai Helms / EPA)

Мітинг у Копенгагені (Фото: Emil Nicolai Helms / EPA)

Мітинг у Копенгагені (Фото: Emil Nicolai Helms / EPA)