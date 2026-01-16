Війська Європи в Гренландії не змінять планів Трампа на острів – Білий дім
Іноземні солдати, яких країни Європи направляють до Гренландії, не завадять планам президента США Дональда Трампа. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на пресконференції.
Попри спроби Європи посилити військову присутність на острові в Арктиці, Трамп не має наміру відмовлятися від плану з контролю над ним.
"Я не думаю, що присутність військ у Європі впливає на процес ухвалення рішень президентом, і це ніяк не впливає на його мету з придбання Гренландії", – сказала Лівітт.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, виступаючи після того, як залишив Білий дім, заявив, що переговірникам не вдалося змінити позицію США. Однак він підкреслив, що захоплення Гренландії абсолютно не є необхідним, передає Euronews.
"Нам не вдалося змінити позицію США. Зрозуміло, що президент бажає завоювати Гренландію. Тому у нас, як і раніше, є принципові розбіжності, але ми також згодні з тим, що у нас різні думки", – сказав він.
- 12 січня Трамп розкритикував оборону Гренландії, заявивши, що захист острова – це "всього лише дві собачі упряжки".
- 14 січня міністр оборони Данії заявив, що країна продовжить зміцнювати військову присутність у Гренландії, а також приділить більше уваги проведенню навчань у рамках НАТО.
- Після переговорів у США глави МЗС Данії та Гренландії сказали про "фундаментальні розбіжності" з Трампом.
- 15 січня низка країн повідомила, що направить своїх солдатів до Гренландії: Британія – одного, Німеччина – 13, Франція – близько 15, Норвегія і Фінляндія – по два.
Коментарі (0)