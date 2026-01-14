"Фундаментальні розбіжності" з Трампом: чим закінчились переговори щодо Гренландії у США

Ларс Люкке Расмуссен та Вівіан Мотцфельдт (Фото: SHAWN THEW / EPA)

З президентом США Дональдом Трампом залишаються "фундаментальні розбіжності" стосовно Гренландії, самоврядного острова у складі Данії. Про це заявив міністр закордонних справ останньої Ларс Люкке Расмуссен після переговорів за участі його гренландської колеги Вівіан Мотцфельдт та віцепрезидента Джей Ді Венса, а також державного секретаря Марко Рубіо у Вашингтоні, передає агенція Associated Press.

Водночас сторони домовились створити робочу групу, щоб обговорити шляхи до подолання суперечностей, на тлі того, як Трамп продовжує закликати до захоплення Америкою Гренландії.

Читайте також ШІ Пентагону захопив Каракас за 30 хвилин. Чи зможе він підкорити Гренландію

"На нашу думку, група повинна зосередитись на тому, як розв'язати питання безпеки США, водночас поважаючи червоні лінії Королівства Данії", – заявив Расмуссен.

AP вказує, що зустріч тривала близько години і що Білий дім не відповів на запит про коментар.

Також, зауважив глава МЗС Данії, "очевидно, що президент [Трамп] має це бажання – завоювати Гренландію".

"І ми дуже, дуже чітко дали зрозуміти, що це не в інтересах королівства", – сказав чиновник, згадавши про "фундаментальну незгоду" з адміністрацією Трампа, але заявивши про готовність продовжувати перемовини.

Також глави дипломатій Данії та Гренландії висловили обережний оптимізм, що ці переговори стануть початком діалогу, який призведе до того, що президент США відмовиться від вимоги отримати острів, а також відкриє шлях до тіснішої співпраці з Америкою.

"Ми показали, де наші межі, і з цього моменту, я думаю, буде дуже добре дивитися вперед", – заявила глава МЗС Гренландії.

Після переговорів Трамп сказав на заході у Білому домі, що не казав про потенційне захоплення Гренландії силою, додавши: "Ви не знаєте, що я збираюся робити".

Він також стверджував, що Данія нібито не зможе захистити Гренландію, якщо Росія або Китай захочуть окупувати острів, а натомість США змогли б це зробити.

"Я не можу покладатися на те, що Данія здатна захистити себе", – додав президент США.

Слід зауважити, що і Данія, і США входять до Північноатлантичного Альянсу НАТО, в якому діє принцип колективної оборони.