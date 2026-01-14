"Фундаментальные разногласия" с Трампом: чем закончились переговоры по Гренландии в США

Главы МИД Дании и Гренландии прокомментировали результаты переговоров с Вэнсом и Рубио

Ларс Люкке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт (Фото: SHAWN THEW / EPA)

С президентом США Дональдом Трампом остаются "фундаментальные разногласия" относительно Гренландии, самоуправляемого острова в составе Дании. Об этом заявил министр иностранных дел последней Ларс Люкке Расмуссен после переговоров с участием его гренландской коллеги Вивиан Мотцфельдт и вице-президента Джей Ди Вэнса, а также государственного секретаря Марко Рубио в Вашингтоне, передает агентство Associated Press.

В то же время стороны договорились создать рабочую группу, чтобы обсудить пути к преодолению противоречий, на фоне того, как Трамп продолжает призывать к захвату Америкой Гренландии.

Читайте также ИИ Пентагона захватил Каракас за 30 минут. Сможет ли он покорить Гренландию

"По нашему мнению, группа должна сосредоточиться на том, как решить вопрос безопасности США, одновременно уважая красные линии Королевства Дании", – заявил Расмуссен.

AP указывает, что встреча длилась около часа и что Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Также, отметил глава МИД Дании, "очевидно, что президент [Трамп] имеет это желание – завоевать Гренландию".

"И мы очень, очень четко дали понять, что это не в интересах королевства", – сказал чиновник, упомянув о "фундаментальном несогласии" с администрацией Трампа, но заявив о готовности продолжать переговоры.

Также главы дипломатий Дании и Гренландии выразили осторожный оптимизм, что эти переговоры станут началом диалога, который приведет к тому, что президент США откажется от требования получить остров, а также откроет путь к более тесному сотрудничеству с Америкой.

"Мы показали, где наши границы, и с этого момента, я думаю, будет очень хорошо смотреть вперед", – заявила глава МИД Гренландии.

После переговоров Трамп сказал на мероприятии в Белом доме, что не говорил о потенциальном захвате Гренландии силой, добавив: "Вы не знаете, что я собираюсь делать".

Он также утверждал, что Дания якобы не сможет защитить Гренландию, если Россия или Китай захотят оккупировать остров, а взамен США смогли бы это сделать.

"Я не могу полагаться на то, что Дания способна защитить себя", – добавил президент США.

Следует отметить, что и Дания, и США входят в Североатлантический альянс НАТО, в котором действует принцип коллективной обороны.