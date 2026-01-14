"Фундаментальные разногласия" с Трампом: чем закончились переговоры по Гренландии в США
С президентом США Дональдом Трампом остаются "фундаментальные разногласия" относительно Гренландии, самоуправляемого острова в составе Дании. Об этом заявил министр иностранных дел последней Ларс Люкке Расмуссен после переговоров с участием его гренландской коллеги Вивиан Мотцфельдт и вице-президента Джей Ди Вэнса, а также государственного секретаря Марко Рубио в Вашингтоне, передает агентство Associated Press.
В то же время стороны договорились создать рабочую группу, чтобы обсудить пути к преодолению противоречий, на фоне того, как Трамп продолжает призывать к захвату Америкой Гренландии.
"По нашему мнению, группа должна сосредоточиться на том, как решить вопрос безопасности США, одновременно уважая красные линии Королевства Дании", – заявил Расмуссен.
AP указывает, что встреча длилась около часа и что Белый дом не ответил на запрос о комментарии.
Также, отметил глава МИД Дании, "очевидно, что президент [Трамп] имеет это желание – завоевать Гренландию".
"И мы очень, очень четко дали понять, что это не в интересах королевства", – сказал чиновник, упомянув о "фундаментальном несогласии" с администрацией Трампа, но заявив о готовности продолжать переговоры.
Также главы дипломатий Дании и Гренландии выразили осторожный оптимизм, что эти переговоры станут началом диалога, который приведет к тому, что президент США откажется от требования получить остров, а также откроет путь к более тесному сотрудничеству с Америкой.
"Мы показали, где наши границы, и с этого момента, я думаю, будет очень хорошо смотреть вперед", – заявила глава МИД Гренландии.
После переговоров Трамп сказал на мероприятии в Белом доме, что не говорил о потенциальном захвате Гренландии силой, добавив: "Вы не знаете, что я собираюсь делать".
Он также утверждал, что Дания якобы не сможет защитить Гренландию, если Россия или Китай захотят оккупировать остров, а взамен США смогли бы это сделать.
"Я не могу полагаться на то, что Дания способна защитить себя", – добавил президент США.
Следует отметить, что и Дания, и США входят в Североатлантический альянс НАТО, в котором действует принцип коллективной обороны.
- Министр обороны Дании сообщил, что его страна собирается усилить свое военное присутствие в Гренландии, а также находится в постоянном диалоге с союзниками по НАТО.
- Премьер Швеции рассказал, что офицеры его страны и других союзников по НАТО прибывают в Гренландию для подготовки будущих этапов датских учений.
