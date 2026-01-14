Офицеры Швеции и других стран НАТО прибывают в Гренландию на фоне претензий Трампа

Глава шведского правительства сообщил о прибытии военных для подготовки будущих этапов учений Дании

Шведские военные (Иллюстративное фото: VALDA KALNINA / EPA)

Офицеры из Швеции и других стран-союзников прибывают в Гренландию на фоне претензий американского президента Дональда Трампа на самоуправляемый остров в составе Дании. О перемещении военных сообщил шведский премьер Ульф Кристерссон.

"Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских Вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких стран-союзников", – написал чиновник.

По его словам, вместе военные будут готовить будущие этапы датских учений Operation Arctic Endurance.

Кристерссон добавил, что его страна присылает военных по просьбе Дании.

Ранее, днем 14 января, министр обороны последней Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна собирается усилить свое военное присутствие в Гренландии, а также находится в постоянном диалоге с союзниками по НАТО.

За два дня до этого глава Штатов раскритиковал оборону Гренландии.