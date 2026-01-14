Офицеры Швеции и других стран НАТО прибывают в Гренландию на фоне претензий Трампа
Офицеры из Швеции и других стран-союзников прибывают в Гренландию на фоне претензий американского президента Дональда Трампа на самоуправляемый остров в составе Дании. О перемещении военных сообщил шведский премьер Ульф Кристерссон.
"Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских Вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких стран-союзников", – написал чиновник.
По его словам, вместе военные будут готовить будущие этапы датских учений Operation Arctic Endurance.
Кристерссон добавил, что его страна присылает военных по просьбе Дании.
Ранее, днем 14 января, министр обороны последней Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна собирается усилить свое военное присутствие в Гренландии, а также находится в постоянном диалоге с союзниками по НАТО.
За два дня до этого глава Штатов раскритиковал оборону Гренландии.
- 12 января Трамп опубликовал пост, в котором назвал себя спасителем НАТО. В то же время еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс заявил, что захват США Гренландии будет означать конец Альянса.
- Собеседники NBC News завили, что Штаты оценили покупку Гренландии в $700 млрд в случае достижения администрацией Трампа соответствующего соглашения.
- Тем временем в Сенате США предлагают запретить аннексию Гренландии и других территорий НАТО.
