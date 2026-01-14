FT: В Сенате США предлагают запретить аннексию Гренландии

Гренландия (Фото: Depositphotos)

На фоне возобновления интереса президента США Дональда Трампа до приобретения Гренландии сенаторы внесли законопроект о запрете американским военным оккупировать или аннексировать территории стран НАТО, в частности Гренландию. Об этом сообщает Financial Times.

Документ имеет целью запретить Пентагону и Государственному департаменту использовать выделенные Конгрессом средства для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций против территории государства-члена НАТО или иного установления контроля над ней".

Инициаторами документа стали сенатор-демократка Джин Шахин и сенатор-республиканка Лиза Мурковски.

"Наши союзы НАТО – это то, что отличает Соединенные Штаты от наших противников. Сама мысль о том, что Америка использует наши огромные ресурсы против наших союзников, вызывает глубокое беспокойство и должна быть полностью отклонена Конгрессом в законодательном порядке", – заявила Лиза Мурковски.