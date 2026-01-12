Трамп хочет защитить Гренландию от Китая и РФ. Пекин просит не втягивать его

В МИД Китая заявили, что США не должны мешать осуществлению законной деятельности народов в Арктике

Мао Нин (Фото: МИД Китая)

Китай заявил, что США не должны использовать другие страны как предлог для "преследования собственных интересов". Так в Министерстве иностранных дел страны отреагировали на недавнее заявление американского президента о желании иметь контроль в Арктике, передает The Gurdian.

"Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества", – заявила на пресс-конференции представитель МИД Китая Мао Нин.

Также она сказала, что деятельность Китая в Арктике якобы направлена исключительно на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе. Мао Нин призвала к уважению прав и свобод всех наций в осуществлении законной деятельности в Арктике.

Эти слова прозвучали после того, как 10 января Дональд Трамп заявил о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая.

"Если вы посмотрите на территорию сразу за пределами Гренландии, то увидите российские и китайские эсминцы и российские подлодки повсюду. Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию", – сказал он.