Трамп хочет защитить Гренландию от Китая и РФ. Пекин просит не втягивать его
Китай заявил, что США не должны использовать другие страны как предлог для "преследования собственных интересов". Так в Министерстве иностранных дел страны отреагировали на недавнее заявление американского президента о желании иметь контроль в Арктике, передает The Gurdian.
"Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества", – заявила на пресс-конференции представитель МИД Китая Мао Нин.
Также она сказала, что деятельность Китая в Арктике якобы направлена исключительно на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе. Мао Нин призвала к уважению прав и свобод всех наций в осуществлении законной деятельности в Арктике.
Эти слова прозвучали после того, как 10 января Дональд Трамп заявил о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая.
"Если вы посмотрите на территорию сразу за пределами Гренландии, то увидите российские и китайские эсминцы и российские подлодки повсюду. Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию", – сказал он.
- 3 января 2026 года жена советника Трампа Миллера Кетти показала карту Гренландии в цветах флага США. Позже ее супруг заявил, что никто не будет воевать с США из-за будущего острова.
- По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании о заключении договора COFA. А страны Европы вместе с Копенгагеном работают над планом противодействия США.
- Politico сообщило, что Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию. А по данным Reuters, президент США задумал заплатить до $100 000 каждому жителю Гренландии за присоединение к Америке.
- 11 января The Telegraph сообщал, что Британия может отправить войска в Гренландию, чтобы "успокоить" Трампа.
