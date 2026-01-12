Трамп хоче захистити Гренландію від Китаю та РФ. Пекін просить не втягувати його

У МЗС Китаю заявили, що США не повинні заважати здійсненню законної діяльності народів в Арктиці

Мао Нін (Фото: МЗС Китаю)

Китай заявив, що США не повинні використовувати інші країни як привід для "переслідування власних інтересів". Так у Міністерстві закордонних справ країни відреагували на нещодавню заяву американського президента про бажання мати контроль в Арктиці, передає The Gurdian.

"Арктика зачіпає спільні інтереси міжнародної спільноти", – заявила на пресконференції представниця МЗС Китаю Мао Нін.

Також вона сказала, що діяльність Китаю в Арктиці нібито спрямована виключно на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні. Мао Нін закликала до поваги прав і свобод усіх націй у здійсненні законної діяльності в Арктиці.

Ці слова прозвучали після того, як 10 січня Дональд Трамп заявив про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії та Китаю.

"Якщо ви подивитеся на територію одразу за межами Гренландії, то побачите російські та китайські есмінці й російські підводні човни всюди. Ми не дозволимо Росії або Китаю окупувати Гренландію", – сказав він.