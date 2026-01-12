Трамп хоче захистити Гренландію від Китаю та РФ. Пекін просить не втягувати його
Китай заявив, що США не повинні використовувати інші країни як привід для "переслідування власних інтересів". Так у Міністерстві закордонних справ країни відреагували на нещодавню заяву американського президента про бажання мати контроль в Арктиці, передає The Gurdian.
"Арктика зачіпає спільні інтереси міжнародної спільноти", – заявила на пресконференції представниця МЗС Китаю Мао Нін.
Також вона сказала, що діяльність Китаю в Арктиці нібито спрямована виключно на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні. Мао Нін закликала до поваги прав і свобод усіх націй у здійсненні законної діяльності в Арктиці.
Ці слова прозвучали після того, як 10 січня Дональд Трамп заявив про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії та Китаю.
"Якщо ви подивитеся на територію одразу за межами Гренландії, то побачите російські та китайські есмінці й російські підводні човни всюди. Ми не дозволимо Росії або Китаю окупувати Гренландію", – сказав він.
- 3 січня 2026 року дружина радника Трампа Міллера Кетті показала карту Гренландії у кольорах прапора США. Пізніше її чоловік заявив, що ніхто не буде воювати зі США через майбутнє острова.
- За даними The Economist, США готують угоду з Гренландією в обхід Данії про укладення договору COFA. А країни Європи разом із Копенгагеном працюють над планом протидії США.
- Politico повідомило, що Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію. А за даними Reuters, президент США задумав заплатити до $100 000 кожному жителю Гренландії за приєднання до Америки.
- 11 січня The Telegraph повідомляв, що Британія може відправити війська до Гренландії, щоб "заспокоїти" Трампа.
