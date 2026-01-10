Трамп хоче володіти Гренландією, щоб захистити її від Росії та Китаю: Там всюди їхні есмінці

Дональд Трамп (Фото: EPA / BONNIE CASH)

США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти її окупації Росією або Китаєм у майбутньому. Про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з керівниками нафтогазових компаній.

"Ми що-небудь зробимо щодо Гренландії, подобається їм це чи ні. Тому що якщо ми цього не зробимо, Росія або Китай захоплять Гренландію... Ми зробимо це легким або важким шляхом", – сказав він.

За словами Трампа, договору оренди землі, який укладено між Данією і Гренландією, недостатньо для претензій на землю. Він заявив, що країни не можуть укладати 10-річні або навіть 100-річні угоди, вони повинні мати право власності.

"Той факт, що вони висадили там човен 500 років тому, не означає, що ця земля належить їм", – сказав американський лідер.

Президент США заявив, що любить народ і Китаю, і Росії, однак не хоче, щоб вони були сусідами в Гренландії. І НАТО має це розуміти.

"Якщо ви подивитеся на територію одразу за межами Гренландії, то побачите російські та китайські есмінці та російські підводні човни всюди. Ми не дозволимо Росії або Китаю окупувати Гренландію, тому що саме це вони і зробили б, якби ми не діяли", – наголосив Трамп.