Ніхто не воюватиме зі США через майбутнє Гренландії – радник Трампа Міллер
Радник президента США Стівен Міллер назвав бажання адміністрації Дональда Трампа контролювати Гренландію офіційною позицією США. І в інтерв'ю CNN висловив упевненість, що ніхто не стане воювати з Америкою.
"Ніхто не стане воювати зі Сполученими Штатами через майбутнє Гренландії", – сказав Міллер у відповідь на запитання про можливість застосування військової сили для контролю над островом.
За словами радника Трампа, Гренландія має стати частиною США і Трамп нібито "дуже чітко позначив" свою позицію з цього питання. Міллер назвав Америку "головною військовою державою НАТО" і заявив, що вона зобов'язана контролювати Гренландію для забезпечення безпеки арктичного регіону.
Крім того, Міллер сумнівається в суверенітеті Данії над цією територією.
"Справжнє питання: на якій підставі Данія заявляє про контроль над Гренландією? На якій підставі вона пред'являє свої територіальні претензії?" – сказав він.
- 3 січня 2026 року дружина Міллера Кетті показала карту Гренландії у кольорах прапора США. У Данії нагадали про союзницькі зобов'язання США і розповіли про наслідки можливої атаки.
- У коментарі LIGA.net данський депутат заявив, що якщо Трампу дозволять забрати Гренландію, це легітимізує агресію Путіна.
- За даними The Economist, США готують угоду з Гренландією в обхід Данії про укладення договору COFA, який передбачає свободу дій армії США.
