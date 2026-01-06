Ніхто не воюватиме зі США через майбутнє Гренландії – радник Трампа Міллер

Стівен Міллер, чия дружина "розфарбувала" карту Гренландії на прапор США, не розуміє, чому Данія претендує на острів

Стівен Міллер і Дональд Трамп (Фото: x.com/StephenM)

Радник президента США Стівен Міллер назвав бажання адміністрації Дональда Трампа контролювати Гренландію офіційною позицією США. І в інтерв'ю CNN висловив упевненість, що ніхто не стане воювати з Америкою.

"Ніхто не стане воювати зі Сполученими Штатами через майбутнє Гренландії", – сказав Міллер у відповідь на запитання про можливість застосування військової сили для контролю над островом.

За словами радника Трампа, Гренландія має стати частиною США і Трамп нібито "дуже чітко позначив" свою позицію з цього питання. Міллер назвав Америку "головною військовою державою НАТО" і заявив, що вона зобов'язана контролювати Гренландію для забезпечення безпеки арктичного регіону.

Крім того, Міллер сумнівається в суверенітеті Данії над цією територією.

"Справжнє питання: на якій підставі Данія заявляє про контроль над Гренландією? На якій підставі вона пред'являє свої територіальні претензії?" – сказав він.