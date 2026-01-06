Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии – советник Трампа Миллер
Советник президента США Стивен Миллер назвал желание администрации Дональда Трампа контролировать Гренландию – официальной позицией США. И в интервью CNN выразил уверенность, что никто не станет воевать с америкой.
"Никто не станет воевать с Соединенными Штатами из-за будущего Гренландии", – сказал Миллер в ответ на вопрос о возможности применения военной силы для контроля над островом.
По словам советника Трампа, Гренландия должна стать частью США и Трамп якобы "очень четко обозначил" свою позицию по этому вопросу. Миллер назвал Америку "главной военной державой НАТО" и заявил, что она обязана контролировать Гренландию для обеспечения безопасности арктического региона.
Кроме того, Миллер сомневается в суверенитете Дании над этой территорией.
"Настоящий вопрос: на каком основании Дания заявляет о контроле над Гренландией? На каком основании она предъявляет свои территориальные претензии?" – сказал он.
- 3 января 2026 года жена Миллера Кэтти показала карту Гренландии в цветах флага США. В Дании напомнили о союзнических обязательствах США и рассказали о последствиях возможной атаки.
- В комментарии LIGA.net датский депутат заявил, что если Трампу позволят забрать Гренландию, это легитимизирует агрессию Путина
- По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании о заключении договора COFA, который предусматривает свободу действий армии США.
