Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии – советник Трампа Миллер

Стивен Миллер, чья жена "раскрасила" карту Гренландии в флаг США, не понимает, почему Дания претендует на остров

Стивен Миллер и Дональд Трамп (Фото: x.com/StephenM)

Советник президента США Стивен Миллер назвал желание администрации Дональда Трампа контролировать Гренландию – официальной позицией США. И в интервью CNN выразил уверенность, что никто не станет воевать с америкой.

"Никто не станет воевать с Соединенными Штатами из-за будущего Гренландии", – сказал Миллер в ответ на вопрос о возможности применения военной силы для контроля над островом.

По словам советника Трампа, Гренландия должна стать частью США и Трамп якобы "очень четко обозначил" свою позицию по этому вопросу. Миллер назвал Америку "главной военной державой НАТО" и заявил, что она обязана контролировать Гренландию для обеспечения безопасности арктического региона.

Кроме того, Миллер сомневается в суверенитете Дании над этой территорией.

"Настоящий вопрос: на каком основании Дания заявляет о контроле над Гренландией? На каком основании она предъявляет свои территориальные претензии?" – сказал он.