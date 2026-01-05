"Все закончится, и НАТО в том числе". В Дании назвали последствия атаки Трампа на Гренландию
Если Соединенные Штаты нападут на Гренландию, самоуправляемый остров в составе Дании, то это, в частности, будет означать конец Североатлантического Альянса НАТО. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, передает телеканал TV2.
Политик подчеркнула, что следует серьезно относиться к президенту США Дональду Трампу, когда тот неоднократно заявляет, что хочет Гренландию.
"Но я также хочу четко заявить, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, то все закончится. Включая наше НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны", – сказала Фредериксен.
Она также отметила, что "делает все, что может", чтобы этого не произошло.
"Я верю в демократию и международные правила игры. И я также верю, что нельзя менять границы тем или иным способом", – добавила премьер Дании.
- 3 января, на фоне операции США в Венесуэле, жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага. В ответ посол Дании в Америке напомнил о союзнических обязательствах Штатов и обеспечении безопасности в Арктике.
- На следующий день президент США снова заявил, что ему нужен контроль над этим островом. В ответ Фредериксен напомнила о членстве своей страны в НАТО.
