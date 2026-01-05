"Все закончится, и НАТО в том числе". В Дании назвали последствия атаки Трампа на Гренландию

Фредериксен прокомментировала неоднократные заявления президента США о том, что он хочет Гренландию

Метте Фредериксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA)

Если Соединенные Штаты нападут на Гренландию, самоуправляемый остров в составе Дании, то это, в частности, будет означать конец Североатлантического Альянса НАТО. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, передает телеканал TV2.

Политик подчеркнула, что следует серьезно относиться к президенту США Дональду Трампу, когда тот неоднократно заявляет, что хочет Гренландию.

"Но я также хочу четко заявить, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, то все закончится. Включая наше НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны", – сказала Фредериксен.

Она также отметила, что "делает все, что может", чтобы этого не произошло.

"Я верю в демократию и международные правила игры. И я также верю, что нельзя менять границы тем или иным способом", – добавила премьер Дании.