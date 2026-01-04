Трамп снова заявил, что ему необходима Гренландия. В Дании призвали прекратить угрозы
Премьер-министр Дании Метте Фридрексен призвала США прекратить угрозы в адрес Гренландии после возобновившихся сигналов о таком желании. Об этом она сообщила в сети.
"Совершенно бессмысленно говорить о необходимости для США аннексировать Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства", – заявила Фридрексен.
Она отметила, что Дания и, соответственно Гренландия, является частью НАТО. Поэтому на нее распространяются гарантии безопасности членов альянса. Также датский премьер напомнила, что между Копенгагеном и Вашингтоном заключено соглашение об обороне, которое и так предоставляет США широкий доступ в Гренландию.
"Я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются", – подчеркнула Фридрексен.
4 января президент США Дональд Трамп снова заявил журналу The Atlantic, что ему нужен контроль над островом.
"Нам абсолютно необходима Гренландия. Она нужна нам для обороны", – сказал он.
- 23 декабря 2024 года Трамп уже заявлял о необходимости контроля над Гренландией для США.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. А 31 марта премьер-министр Гренландии ответил, что США не получат остров.
- 3 января 2026 года жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США. Посол Дании в Америке напомнил о союзнических обязательствах США и обеспечении безопасности в Арктике.
