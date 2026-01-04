Трамп снова заявил, что ему необходима Гренландия. В Дании призвали прекратить угрозы

Премьер Дании считает, что для США обессмысленно говорить о необходимости аннексировать Гренландию

Метте Фредериксен (Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk)

Премьер-министр Дании Метте Фридрексен призвала США прекратить угрозы в адрес Гренландии после возобновившихся сигналов о таком желании. Об этом она сообщила в сети.

"Совершенно бессмысленно говорить о необходимости для США аннексировать Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства", – заявила Фридрексен.

Она отметила, что Дания и, соответственно Гренландия, является частью НАТО. Поэтому на нее распространяются гарантии безопасности членов альянса. Также датский премьер напомнила, что между Копенгагеном и Вашингтоном заключено соглашение об обороне, которое и так предоставляет США широкий доступ в Гренландию.

"Я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются", – подчеркнула Фридрексен.

4 января президент США Дональд Трамп снова заявил журналу The Atlantic, что ему нужен контроль над островом.

"Нам абсолютно необходима Гренландия. Она нужна нам для обороны", – сказал он.