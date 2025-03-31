Премьер-министр Гренландии заявил, что США не получат остров

Йенс-Фредерик Нильсен (Фото: Christian Klindt Soelbeck /EPA)

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль территорию острова.

"Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты "получат Гренландию". Позвольте мне сказать четко: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее", – написал он.

Нильсен подчеркнул, что Гренландия имеет твердую позицию.

"Мы даем понять президенту Соединенных Штатов, что мы принадлежим нашей стране. Вчера мы это четко дали понять. Сегодня мы все еще имеем четкую позицию. И это не изменится в будущем", – написал он.

Гренландия является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания, союзника Соединенных Штатов по НАТО. Трамп хочет аннексировать эту территорию, утверждая, что она необходима для целей национальной безопасности.