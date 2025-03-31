Премьер-министр Гренландии заявил, что США не получат остров
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль территорию острова.
"Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты "получат Гренландию". Позвольте мне сказать четко: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее", – написал он.
Нильсен подчеркнул, что Гренландия имеет твердую позицию.
"Мы даем понять президенту Соединенных Штатов, что мы принадлежим нашей стране. Вчера мы это четко дали понять. Сегодня мы все еще имеем четкую позицию. И это не изменится в будущем", – написал он.
Гренландия является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания, союзника Соединенных Штатов по НАТО. Трамп хочет аннексировать эту территорию, утверждая, что она необходима для целей национальной безопасности.
- 30 января 2025 года госсекретарь США заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка".
- 12 марта в Гренландии прошли выборы в парламент. Победила партия Demokraatit, которую считают поклонницей постепенного провозглашения независимости от Дании.
- 13 марта Трамп не исключил, что аннексия Гренландии может произойти.
- 16 марта в Гренландии прошли протесты против Трампа с лозунгами "Yankee, go home".
- 28 марта во время визита в Гренландию Джей Ди Вэнс не исключил использования военных мер по установлению американского контроля над Гренландией, но заявил, что в этом не будет нужды, если жители острова решат отделиться от Дании и "заключить соглашение" со Штатами.
- 30 марта Трамп заявил, что не исключает возможность аннексии Гренландии военным путем.