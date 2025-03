"Yankee, go home": в Гренландии прошли протесты против Трампа – видео

В Гренландии 15 марта прошли самые масштабные в истории островной страны протесты, передает DN. Жители возмущались заявлениями президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал желание приобрести Гренландию.

Протест в Гренландии прошел под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу". Участники также использовали лозунг "Yankee, go home" ("Янки, идите домой"), ранее звучавший в других странах относительно присутствия США.

Будущий премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил: массовость протеста демонстрирует, что не все 57 000 жителей островной страны поддерживают идею присоединения к США, как об этом утверждает американский президент.

В столице Нууку собрались около тысячи протестующих, что является значительным количеством для города с населением 19 000 человек. К акции также присоединился Сисимиут, второй по размеру город острова.

На плакатах, среди прочего, было написано "99,7% говорят нет". По мнению журналистов, это отсылка к географии острова, ведь именно на столько процентов он покрыт льдом.

Massive anti-US invasion protest в Nuuk, Greenland outside the US consulate.



"99% не дает Trump"

"no means no"



(📹 @OJoelsen ) #3E #EndImpunity #GreenlandProtests pic.twitter.com/zpwp