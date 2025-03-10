Премьер Гренландии: Трамп непредсказуем и не относится к нам с уважением

Гренландцы не желают больше близких отношений с США, как раньше

Муте Эгеде (Фото: facebook.com/mute.egede)

Президент США Дональд Трамп не относится с уважением к Гренландии и он "непредсказуем". Об этом заявил премьер-министр страны Муте Эгеде в интервью датской общественной телерадиокомпании DR.

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"Мировой порядок рушится на многих фронтах, а президент Соединенных Штатов настолько непредсказуем, что заставляет людей чувствовать себя неуверенно", – сказал он.

По словам Эгеде, на фоне последних действий Трампа гренландцы больше не хотят быть близки к США так как раньше.

Премьер также отметил, что Гренландии следует укреплять отношения со странами, которые "уважают ее будущее".

На прошлой неделе президент США выразил уверенность в том, что добьется контроля над Гренландией "так или иначе". Эгеде после этого в своей соцсети написал, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами и США вместе с их лидером должны это понять.