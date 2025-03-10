Премьер Гренландии: Трамп непредсказуем и не относится к нам с уважением
Президент США Дональд Трамп не относится с уважением к Гренландии и он "непредсказуем". Об этом заявил премьер-министр страны Муте Эгеде в интервью датской общественной телерадиокомпании DR.
"Мировой порядок рушится на многих фронтах, а президент Соединенных Штатов настолько непредсказуем, что заставляет людей чувствовать себя неуверенно", – сказал он.
По словам Эгеде, на фоне последних действий Трампа гренландцы больше не хотят быть близки к США так как раньше.
Премьер также отметил, что Гренландии следует укреплять отношения со странами, которые "уважают ее будущее".
На прошлой неделе президент США выразил уверенность в том, что добьется контроля над Гренландией "так или иначе". Эгеде после этого в своей соцсети написал, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами и США вместе с их лидером должны это понять.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 30 января Рубио заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка", и добавил, что через четыре года интересы США в Арктике будут "более защищены". Его датский коллега еще раз подчеркнул, что остров не продается.
- 4 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что считает полезными заявлениями Трампа о Гренландии.
- 6 февраля глава правящей партии Гренландии Эрик Йенсен заявил, что Гренландия должна обрести независимость и как можно быстрее, а голос населения должен быть услышан на референдуме.