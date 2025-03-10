Прем'єр Гренландії: Трамп непередбачуваний і не ставиться до нас з повагою
Президент США Дональд Трамп не ставиться з повагою до Гренландії й він "непередбачуваний". Про це заявив прем'єр-міністр країни Муте Егеде в інтерв'ю данській громадській телерадіокомпанії DR.
"Світовий порядок руйнується на багатьох фронтах, а президент Сполучених Штатів настільки непередбачуваний, що змушує людей почуватися невпевнено", – сказав він.
За словами Егеде, на тлі останніх дій Трампа гренландці більше не хочуть бути близькими до США так, як раніше.
Прем'єр також зазначив, що Гренландії слід зміцнювати відносини з країнами, які "поважають її майбутнє".
Минулого тижня президент США висловив упевненість у тому, що досягне контролю над Гренландією "так чи інакше". Егеде після цього у своїй соцмережі написав, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями й США разом із їхнім лідером мають це зрозуміти.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Егеде відповів, що вона не продається.
- 30 січня Рубіо заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт", і додав, що через чотири роки інтереси США в Арктиці будуть "захищеніші". Його данський колега ще раз наголосив, що острів не продається.
- 4 лютого генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вважає за корисні заяви Трампа про Гренландію.
- 6 лютого голова керівної партії Гренландії Ерік Єнсен заявив, що Гренландія має здобути незалежність і якнайшвидше, а голос населення має бути почутий на референдумі.