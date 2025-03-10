Прем'єр Гренландії: Трамп непередбачуваний і не ставиться до нас з повагою

Гренландці не бажають більше близьких відносин із США, як раніше

Муте Егеде (Фото: facebook.com/mute.egede)

Президент США Дональд Трамп не ставиться з повагою до Гренландії й він "непередбачуваний". Про це заявив прем'єр-міністр країни Муте Егеде в інтерв'ю данській громадській телерадіокомпанії DR.

"Світовий порядок руйнується на багатьох фронтах, а президент Сполучених Штатів настільки непередбачуваний, що змушує людей почуватися невпевнено", – сказав він.

За словами Егеде, на тлі останніх дій Трампа гренландці більше не хочуть бути близькими до США так, як раніше.

Прем'єр також зазначив, що Гренландії слід зміцнювати відносини з країнами, які "поважають її майбутнє".

Минулого тижня президент США висловив упевненість у тому, що досягне контролю над Гренландією "так чи інакше". Егеде після цього у своїй соцмережі написав, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями й США разом із їхнім лідером мають це зрозуміти.