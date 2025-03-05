Трамп впевнений, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією

Президент США Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Панамський канал "повернуть назад", а Штати "відкриті" до можливого бажання Гренландії увійти до складу Америки. Про це він сказав, виступаючи перед Конгресом США, трансляцію вело Суспільне.

"Ми заберемо у своє користування Панамський канал. Він був збудований американцями для американців", – заявив Трамп, наголосивши, що будівництво було найдорожчим проєктом в історії США.

За його словами, цей проєкт "віддали лише за один долар" – і не віддали при цьому його Китаю, а віддали Панамі. І тепер Трамп хоче "забрати його назад".

Президент США заявив, що будівельники Панамського каналу помирали і платили високу ціну.

Говорячи про Гренландію, він пообіцяв підтримати право на самовизначення та заявив про "відкритість" США до приєднання країни, якщо там ухвалять відповідне рішення.

"Нам потрібно це для всесвітньої безпеки і ми думаємо, що тим чи іншим чином отримаємо її", – сказав він.

Трамп пообіцяв мешканцям Гренландії оберігати, збагатити та об'єднати їх.

"Ми доведемо вас до висот, яких ви раніше ніколи не бачили. У вас маленьке населення, але величезна територія, яка є надзвичайно важливою для американської військової безпеки", – підсумував президент США.