Трамп впевнений, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією
Президент США Дональд Трамп заявив, що Панамський канал "повернуть назад", а Штати "відкриті" до можливого бажання Гренландії увійти до складу Америки. Про це він сказав, виступаючи перед Конгресом США, трансляцію вело Суспільне.
"Ми заберемо у своє користування Панамський канал. Він був збудований американцями для американців", – заявив Трамп, наголосивши, що будівництво було найдорожчим проєктом в історії США.
За його словами, цей проєкт "віддали лише за один долар" – і не віддали при цьому його Китаю, а віддали Панамі. І тепер Трамп хоче "забрати його назад".
Президент США заявив, що будівельники Панамського каналу помирали і платили високу ціну.
Говорячи про Гренландію, він пообіцяв підтримати право на самовизначення та заявив про "відкритість" США до приєднання країни, якщо там ухвалять відповідне рішення.
"Нам потрібно це для всесвітньої безпеки і ми думаємо, що тим чи іншим чином отримаємо її", – сказав він.
Трамп пообіцяв мешканцям Гренландії оберігати, збагатити та об'єднати їх.
"Ми доведемо вас до висот, яких ви раніше ніколи не бачили. У вас маленьке населення, але величезна територія, яка є надзвичайно важливою для американської військової безпеки", – підсумував президент США.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Егеде відповів, що вона не продається.
- 7 січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 30 січня Рубіо заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт", і додав, що через чотири роки інтереси США в Арктиці будуть "більш захищені". Його данський колега ще раз наголосив, що острів не продається.
- 4 лютого генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вважає корисними заяви Трампа про Гренландію.
- 6 лютого голова керівної партії Гренландії Ерік Єнсен заявив, що Гренландія має здобути незалежність і якнайшвидше, а голос населення має бути почутий на референдумі.