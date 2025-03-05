Трамп уверен, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Панамский канал "вернут назад", а Штаты "открыты" к возможному желанию Гренландии войти в состав Америки. Об этом он сказал, выступая перед Конгрессом США, трансляцию вело Супсильне.
"Мы заберем в свое пользование Панамский канал. Он был построен американцами для американцев", – заявил Трамп, подчеркнув, что строительство было самым дорогим проектом в истории США.
По его словам, этот проект "отдали только за один доллар" – и не отдали при этом его Китаю, а отдали Панаме. И теперь Трамп хочет "забрать его назад".
Президент США заявил, что строители Панамского канала умирали и платили высокую цену.
Говоря о Гренландии, он пообещал поддержать право на самоопределение и заявил об "открытости" США к присоединению страны, если там примут соответствующее решение.
"Нам нужно это для всемирной безопасности, и мы думаем, что тем или иным образом получим ее", – сказал он.
Трамп пообещал жителям Гренландии оберегать, обогатить и объединить их.
"Мы доведем вас до высот, которых вы раньше никогда не видели. У вас маленькое население, но огромная территория, которая чрезвычайно важна для американской военной безопасности", – подытожил президент США.
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