Лидер правящей партии Гренландии хочет ускорить референдум о независимости

Эрик Йенсен (Фото: facebook.com/siumuterikjensen)

Гренландия должна получить независимость и как можно скорее, а голос населения должен быть услышан на референдуме. Об этом заявил председатель правящей партии Гренландии Эрик Йенсен в интервью DR.

Отмечается, что Йенсен выступил в поддержку 21-й статьи, которая предусматривает независимость государства. Активации этой статьи также потребовали член парламента Аки-Матильда Хеег-Дам, член парламента Куно Фенкер и политический представитель Дорис Й. Йенсен.

Правящая партия ранее заявляла, что изучает юридический путь к приобретению государственности. Однако Йенсен параллельно с активацией 21 статьи хочет начать переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"У нас есть работа комиссии, которая была принята. Кроме того, мы можем сделать что-то параллельно: мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с датским правительством. Именно на этом мы будем проводить свою кампанию", – сказал он.

По его словам, это должно привести к референдуму в Гренландии и не должно занять много времени.

"Я ожидаю, что это произойдет в течение следующего избирательного периода. Но это должно происходить на информированной основе, чтобы у населения не возникало сомнений относительно последствий", – сказал Йенсен.

Выборы в Гренландии были назначены на 11 марта на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа.