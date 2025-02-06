Лидер правящей партии Гренландии хочет ускорить референдум о независимости
Гренландия должна получить независимость и как можно скорее, а голос населения должен быть услышан на референдуме. Об этом заявил председатель правящей партии Гренландии Эрик Йенсен в интервью DR.
Отмечается, что Йенсен выступил в поддержку 21-й статьи, которая предусматривает независимость государства. Активации этой статьи также потребовали член парламента Аки-Матильда Хеег-Дам, член парламента Куно Фенкер и политический представитель Дорис Й. Йенсен.
Правящая партия ранее заявляла, что изучает юридический путь к приобретению государственности. Однако Йенсен параллельно с активацией 21 статьи хочет начать переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"У нас есть работа комиссии, которая была принята. Кроме того, мы можем сделать что-то параллельно: мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с датским правительством. Именно на этом мы будем проводить свою кампанию", – сказал он.
По его словам, это должно привести к референдуму в Гренландии и не должно занять много времени.
"Я ожидаю, что это произойдет в течение следующего избирательного периода. Но это должно происходить на информированной основе, чтобы у населения не возникало сомнений относительно последствий", – сказал Йенсен.
Выборы в Гренландии были назначены на 11 марта на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 30 января в интервью Рубио заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка", и добавил, что через четыре года интересы США в Арктике будут "больше защищены". Его датский коллега еще раз подчеркнул, что остров не продается.
- 4 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что считает полезными заявления Трампа о Гренландии.