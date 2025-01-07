Трамп: Дания должна уступить Гренландию США. Не исключаю военного принуждения
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландию для защиты "свободного мира", в том числе от кораблей Китая и России. Об этом он заявил во время выступления 7 января после того, как Конгресс подтвердил его победу на выборах, передает CNN.
Более того, он не исключил, что может прибегнуть к военным средствам или экономическому принуждению, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.
"Я не могу гарантировать вам ни одного из этих двух пунктов, но могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности", – сказал Трамп.
Отмечается, что в победной речи он пообещал, что не собирается начинать войны, а наоборот, собирается их остановить после вступления в должность.
Также Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".
"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки, у которого красивое кольцо. Он охватывает большую территорию, залив Америки — какое красивое название. И оно уместно", – сказал он.
Трамп повторил свой призыв к Мексике помочь остановить нелегальную иммиграцию через границу США и Мексики и свое обещание ввести пошлины на импорт из Мексики.
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