Трамп: Дания должна уступить Гренландию США. Не исключаю военного принуждения

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландию для защиты "свободного мира", в том числе от кораблей Китая и России. Об этом он заявил во время выступления 7 января после того, как Конгресс подтвердил его победу на выборах, передает CNN.

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Более того, он не исключил, что может прибегнуть к военным средствам или экономическому принуждению, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

"Я не могу гарантировать вам ни одного из этих двух пунктов, но могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности", – сказал Трамп.

Отмечается, что в победной речи он пообещал, что не собирается начинать войны, а наоборот, собирается их остановить после вступления в должность.

Также Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки, у которого красивое кольцо. Он охватывает большую территорию, залив Америки — какое красивое название. И оно уместно", – сказал он.

Трамп повторил свой призыв к Мексике помочь остановить нелегальную иммиграцию через границу США и Мексики и свое обещание ввести пошлины на импорт из Мексики.