Трамп "поздравил" с Рождеством Панамский канал, Гренландию и "губернатора" Канады Трюдо
Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском "поздравлении" снова упомянул о Панамском канале и Гренландии, к территориям которых ранее высказывал претензии, а также снова назвал Канаду "51 штатом Америки". Заявление он опубликовал в Truth Social.
"Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона, управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 000 человек во время его строительства 110 лет назад", – говорится в сообщении.
Трамп обратился и к премьеру Канады Джастину Трюдо, назвав его "губернатором". По словам избранного президента США, налоги для граждан этой страны "слишком высоки", но "если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы сокращены более чем на 60%".
Республиканец не забыл также о "народе Гренландии, который необходим Соединенным Штатам для целей национальной безопасности и который хочет, чтобы США были там".
"И мы будем", – заверил Трамп.
- 3 декабря 2024 года Fox News сообщил, что Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. В Канаде ответили, что это забавная шутка.
- 22 декабря Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в США из-за "завышенных сборов".
- 23 декабря Трамп заявил, что США должны установить контроль над Гренландией.