Трамп "поздравил" с Рождеством Панамский канал, Гренландию и "губернатора" Канады Трюдо

Ранее избранный президент США высказывал территориальные претензии к Панамскому каналу и Гренландии, а Канаде предлагал быть 51 штатом

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Robert)

Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском "поздравлении" снова упомянул о Панамском канале и Гренландии, к территориям которых ранее высказывал претензии, а также снова назвал Канаду "51 штатом Америки". Заявление он опубликовал в Truth Social.

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"Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона, управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 000 человек во время его строительства 110 лет назад", – говорится в сообщении.

Трамп обратился и к премьеру Канады Джастину Трюдо, назвав его "губернатором". По словам избранного президента США, налоги для граждан этой страны "слишком высоки", но "если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы сокращены более чем на 60%".

Республиканец не забыл также о "народе Гренландии, который необходим Соединенным Штатам для целей национальной безопасности и который хочет, чтобы США были там".

"И мы будем", – заверил Трамп.