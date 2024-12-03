Fox News: Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, чтобы его страна стала 51-м штатом Америки, а сам Трюдо — ее губернатором, если тот не может решить проблемы с мигрантами и торговлей. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных с этим вопросом.
В материале говорится, что в пятницу, 29 ноября, Трюдо прилетел в Мар-а-Лаго без предупреждения после того, как Трамп пригрозил ввести резкие пошлины на канадскую продукцию. В частности, новоизбранный президент США обещает ввести 25% пошлины для Канады и Мексики из-за их неспособности обуздать поток нелегальных иммигрантов и наркотиков в США.
Fox News обнародовал детали встречи политиков, которую Трамп назвал "очень продуктивной". В центре их внимания находились вопросы тарифов, безопасности границ и торгового дефицита.
По словам двух собеседников, Трамп, несмотря на сердечность и радушие, был очень прямым, когда речь шла о том, чего он хочет от своего коллеги из Канады.
Трамп сказал Трюдо, что Канада "провалила" границу США, пропустив большое количество наркотиков и людей, включая нелегальных иммигрантов из более чем 70 разных стран.
В ходе разговора новоизбранный президент США заявил, что если Канада не сможет решить проблемы с мигрантами и торговым дефицитом из США, то в первый же день после инаугурации республиканец введет 25% пошлины на все канадские товары.
Канадский премьер ответил, что это убьет экономику страны, на что Трамп предложил ему, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Как утверждают собеседники Fox News, это вызвало нервный смех у Трюдо и других присутствовавших во время разговора.
Но он продолжил, сказав Трюдо, что премьер-министр – лучшая должность, хотя он все еще может быть губернатором 51-го штата.
Трамп подчеркнул: если канадский премьер не сможет выполнить его список требований, не притесняя при этом интересы США в торговле, то, возможно, Канаде действительно следует стать штатом или двумя штатами, а Трюдо – губернатором.
- 26 ноября Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая сразу же после начала своего срока.
- 30 ноября Трамп пригрозил объединению БРИКС введением стопроцентных пошлин, если те внедрят собственную валюту.