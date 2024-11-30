Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинами, если те сделают альтернативу доллару
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением стопроцентных пошлин, если те введут собственную валюту. Об этом политик написал в своей соцсети Truth.
"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара пока мы [Штать] стоим и смотрим, ОКОНЧИСЬ", – заявил Трамп (прописные буквы – как у автора).
По его словам, США требуют от этих стран обязательства, что они и не будут создавать новую валюту БРИКС, и не будут поддерживать любую другую валюту для замены "мощного доллара США".
Трамп отметил: в противном случае страны-члены БРИКС столкнутся со 100% пошлинами, и им следует ожидать, что они "попрощаются с продажами в прекрасной экономике США".
"Они могут пойти найти другого "лоха!" (англ. "sucker" – ред.). Нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попробует, должна помахать Америке на прощание", – написал новоизбранный американский лидер.
- БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская народная республика, Южная Африка, Египет, Иран, Объединенные Арабские эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
- Во время октябрьского саммита БРИКС в российском Казани диктатору Путину подарили "символическую банкноту" организации. В то же время, реальную отдельную валюту для рассчетов между странами БРИКС до сих пор не внедрили.
- Агентство Bloomberg накануне саммита писало, что Россия пытается с помощью БРИКС создать альтернативную международную финансовую систему, которая уменьшила бы зависимость от доллара США. Впоследствии стало известно, что децентрализованная платежная система mBridge может быть закрыта после того, как ею заинтересовался Путин, а ключевой участник системы вышел из проекта.