Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинами, если те сделают альтернативу доллару

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением стопроцентных пошлин, если те введут собственную валюту. Об этом политик написал в своей соцсети Truth.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара пока мы [Штать] стоим и смотрим, ОКОНЧИСЬ", – заявил Трамп (прописные буквы – как у автора).

По его словам, США требуют от этих стран обязательства, что они и не будут создавать новую валюту БРИКС, и не будут поддерживать любую другую валюту для замены "мощного доллара США".

Трамп отметил: в противном случае страны-члены БРИКС столкнутся со 100% пошлинами, и им следует ожидать, что они "попрощаются с продажами в прекрасной экономике США".

"Они могут пойти найти другого "лоха!" (англ. "sucker" – ред.). Нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попробует, должна помахать Америке на прощание", – написал новоизбранный американский лидер.