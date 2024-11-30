Трамп пригрозив БРІКС 100% митами, якщо ті зроблять альтернативу долару
Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням стовідсоткових мит, якщо ті впровадять власну валюту. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth.
"Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, поки ми [Штати] стоїмо і дивимося, ЗАКІНЧИЛАСЯ", – заявив Трамп (великі літери – як в автора).
За його словами, США вимагають від цих країн зобов'язання, що вони і не створюватимуть нову валюту БРІКС, і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни "могутнього долара США".
Трамп зазначив: в іншому випадку країни — члени БРІКС зіткнуться зі стовідсотковими митами, їм слід очкувати, що вони "попрощаються з продажами у чудовій економіці США".
"Вони можуть піти знайти іншого "лоха!" (англ. sucker – Ред.). Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна помахати Америці на прощання", – написав новообраний американський лідер.
- БРІКС — міждержавне об'єднання, в яке входять Бразилія, Росія, Індія, Китайська Народна Республіка, Південна Африка, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Ефіопія.
- Під час жовтневого саміту БРІКС у російський Казані диктатору Путіну подарували "символічну банкноту" організації. Водночас реальну окрему валюту для розрахунків між країнами БРІКС досі не впровадили.
- Агенція Bloomberg напередодні саміту писала, що Росія намагається за допомогою БРІКС створити альтернативну міжнародну фінансову систему, яка б зменшила залежність від долара США. Згодом стало відомо, що децентралізовану платіжну систему mBridge можуть закрити після того, як нею зацікавився Путін, а ключовий учасник системи вийшов з проєкту.