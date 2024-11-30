Трамп пригрозив БРІКС 100% митами, якщо ті зроблять альтернативу долару

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням стовідсоткових мит, якщо ті впровадять власну валюту. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth.

"Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, поки ми [Штати] стоїмо і дивимося, ЗАКІНЧИЛАСЯ", – заявив Трамп (великі літери – як в автора).

За його словами, США вимагають від цих країн зобов'язання, що вони і не створюватимуть нову валюту БРІКС, і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни "могутнього долара США".

Трамп зазначив: в іншому випадку країни — члени БРІКС зіткнуться зі стовідсотковими митами, їм слід очкувати, що вони "попрощаються з продажами у чудовій економіці США".

"Вони можуть піти знайти іншого "лоха!" (англ. sucker – Ред.). Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна помахати Америці на прощання", – написав новообраний американський лідер.