Зеленський: Саміт БРІКС провалився. Деякі лідери не приїхали, не хочуть маратися о Путіна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає саміт БРІКС, який проводила Росія у Казані, "провальним". В інтерв'ю The Times of India він аргументував це щонайменше тим, що засідання проігнорували деякі члени БРІКС.

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"Я вважаю, що саміт БРІКС провалився. Не всі були у складі БРІКС. Ми не побачили багатьох лідерів, на яких розраховувала Росія <...> Це говорить про те, що союзу в БРІКС немає. Я вважаю, що сам блок розколює Путін своєю політикою війни", – висловився глава держави.

На думку Зеленського, російський диктатор хоче поляризувати світ та розділити його на умовні "Захід-плюс" та "БРІКС-плюс". Водночас президент вважає, що на сьогодні Путіну не вдалося цього зробити з кількох причин.

Одна з них полягає в тому, що навіть попри можливості відновити свої економіки завдяки РФ, лідери країн БРІКС "не хочуть маратися о Путіна", заявив Зеленський.

По-друге, зазначив він, диктатор РФ є "непослідовним". За його словами, "навіть мирні пропозиції Китаю та Бразилії, які були узагальненими, Путін підтримувати не хоче".

"Для Китаю це ляпас, і для Бразилії це ляпас. Тому Бразилія і не була присутня на рівні лідерів у БРІКС", – підсумував президент.

24 жовтня 2024 року Зеленський публічно відреагував на візит генсека ООН Гутерреша до Росії – президент заявив, що той "віддав перевагу спокусам у Казані".

25 жовтня стало відомо, що Гутерреш зустрівся з Путіним на полях саміту БРІКС. Вони обговорили, зокрема, і війну в Україні.

Французька агенція AFP із посиланням на неназваного співрозмовника повідомила, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС. В ООН не підтвердили.