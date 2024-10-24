Зеленський відреагував на візит Гутерреша на саміт БРІКС: віддав перевагу спокусам у Казані

Президент підкреслив, що під час візиту секретаря ООН до Росії на Кримській платформі обговорювали виконання Статуту організації

Володимир Путін та Антоніу Гутерреш (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський відреагував на візит секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС до російської Казані. Він зазначив, що представник ООН "віддав перевагу спокусі".

"Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН", — сказав президент, прямо не називаючи ім'я секретаря ООН.

За його словами, 24 жовтня на Кримській платформі багато працювали щодо пунктів української Формули миру та, зокрема, пункту про територіальну цілісність та виконання Статуту ООН. Зеленський додав, що світ побудований таким чином, що права націй та міжнародного права мають і будуть мати значення й надалі.

Гутерреш прибув із неанонсованим візитом до Росії 23 жовтня – як раз у день початку саміту БРІКС, який проходить у Казані. Як повідомляло Radio Free Europe, російський диктатор Володимир Путін запланував зустріч із секретарем ООН на 24 жовтня. Заступник офіційного представника ООН Фархан Хак заявив, що Гуттереш на саміті порушить питання про Україну, сектор Гази та свободу судноплавства у Чорному морі.

"Це засідання має велике значення для роботи Організації Об'єднаних Націй, оскільки країни БРІКС становлять близько половини населення світу", — сказав Хак.

20 жовтня стало відомо, що президент Бразилії скасував візит на саміт БРІКС у російську Казань.

23 жовтня в Росію на саміт БРІКС прибула турецька делегація на чолі з президентом країни Ердоганом.

23 жовтня МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС та заявило, що спроби Москви зазнали фіаско.