Президент подчеркнул, что во время визита секретаря ООН в Россию на Крымской платформе обсуждали выполнение Устава организации

Владимир Путин и Антониу Гутерреш (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на визит секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в российскую Казань. Он отметил, что представитель ООН "предпочел искушения".

"Сегодня, в День Объединенных Наций, это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и целях создания этой организации. Хотя даже некоторые ее функционеры предпочитают искушения в Казани, а не содержание Устава ООН", — сказал президент, прямо не называя имени секретаря ООН.

По его словам, 24 октября на Крымской платформе много работали над пунктами украинской Формулы мира и, в частности, над пунктом о территориальной целостности и выполнении Устава ООН. Зеленский добавил, что мир построен таким образом, что права наций и международного права имеют и будут иметь значение и дальше.

Гутерреш прибыл с неанонсированным визитом в Россию 23 октября – как раз в день начала саммита БРИКС, который проходит в Казани. Как сообщало Radio Free Europe, российский диктатор Владимир Путин запланировал встречу с секретарем ООН на 24 октября. Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что Гуттереш на саммите поднимет вопрос об Украине, секторе Газа и свободе судоходства в Черном море.

"Это заседание имеет большое значение для работы Организации Объединенных Наций, поскольку страны БРИКС составляют около половины населения мира", — сказал Хак.

20 октября стало известно, что президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС в Казань.

23 октября в Россию на саммит БРИКС прибыла турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом.

23 октября МИД отреагировал на итоговую декларацию саммита БРИКС и заявил, что попытки Москвы потерпели фиаско.