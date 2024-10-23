"Попытки Москвы потерпели фиаско". МИД отреагировал на итоговую декларацию саммита БРИКС

Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции по поводу российской агрессии против Украины

Саммит БРИКС (Фото: Alexander Nemenov/EPA)

России не удалось экспортировать участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины. Так Министерство иностранных дел отреагировало на итоговую декларацию саммита БРИКС, который проходит в российской Казани.

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МИД обратило внимание на пункт 36, посвященный Украине. В нем участники саммита лишь напомнили о собственных национальных позициях, своей преданности целям и принципам Устава Организации объединенных наций, а также мирному урегулированию и дипломатии.

"Попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции Глобального Юга относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско", – говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции по поводу российской агрессии против Украины.

"Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютного большинства этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в декларации. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или смены границ силой, а, следовательно, несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины ", – подчеркнули в МИД.

Саммит БРИКС, который Россия планировала использовать для раскола мира, лишь в очередной раз показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление мира на основе уважения международного права и Устава ООН, включая принцип территориальной целостности в международно признанных границах.

"Напоминаем, что единственным путем достижения этого остается Формула мира. Призываем все страны, стоящие на стороне международного права, а не права силы, присоединиться к ее воплощению", – резюмировали в МИД.

20 октября стало известно, что президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС в Казань.

23 октября в Россию на саммит БРИКС прибыла турецкая делегация во главе с президентом страны Эрдоганом.