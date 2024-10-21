Президент Бразилии отменил визит в Россию на саммит БРИКС: причина

Лула да Силва (Фото: Andre Borges/EPA)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил визит на саммит БРИКС, который состоится в российской Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщил аппарат главы государства и канал CNN Brasil.

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Журналисты со ссылкой на медицинский бюллетень сообщили, что президент Бразилии получил травму головы в результате несчастного случая, а именно "тупую рану в затылочной области".

Команда, лечившая президента, посоветовала ему избегать дальних авиаперелетов, но отпустила его для выполнения других рутинных дел. Поэтому Лула да Силва отменил поездку в Россию на саммит БРИКС. Однако он примет участие в совещании в режиме видеоконференции.

Аппарат президента Бразилии уточнил, что это будет первый саммит БРИКС с участием пяти новых членов, присоединившихся к блоку в этом году: Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

До прошлого года в организацию входили только Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

16 октября спикер Токаева заявил, что Казахстан в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС.

18 октября стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в ноябре в Бразилии.