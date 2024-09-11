Зеленский о Путине в Монголии: Это ответственность всего мира
То, что Монголия не задержала диктатора Владимира Путина по ордеру Гааги, есть ответственность всего мира, заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы.
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"Должен работать Римский устав. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то отдельная, это ответственность всего мира. Остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются", – заявил он.
По словам президента, система права должна работать так, чтобы Римский устав и ордер МУС по отношению к Путину реально ограничивать диктатора и обеспечивали его изоляцию – и этим его будут заставлять заканчивать войну и искать мир.
Также Зеленский напомнил о предстоящем саммите "Большой двадцатки", который должен пройти в Бразилии 18-19 ноября. Бразилия ратифицировала Римский устав и должна была задержать Путина.
В то же время, заявил президент, от властей Бразилии слышали сигнал, что они хотят пригласить диктатора на G20.
"Но чтобы это произошло, им закон придется обходить, право разрушать и снова игнорировать Римский устав. Разве за это не должно быть ответственности?" – подытожил он.
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 30 августа 2024 г. Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, который не арестуют по ордеру МУС.
- Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС. После путинского визита генпрокурор подверг критике официальный Улан-Батор.
- В самой Монголии впоследствии объяснили: не арестовали Путина, потому что зависят от соседей по нефтепродуктам и электроэнергии.
- Прокурор МУС заявил, что Монголии придется объяснить Гааге, почему она не арестовала Путина.
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