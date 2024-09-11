Зеленский о Путине в Монголии: Это ответственность всего мира

Еще президент заявил: от властей Бразилии слышали сигнал, что они хотят пригласить диктатора на G20. Страна тоже является подписантом Римского устава

Владимир Путин (Фото: EPA)

То, что Монголия не задержала диктатора Владимира Путина по ордеру Гааги, есть ответственность всего мира, заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы.

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"Должен работать Римский устав. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то отдельная, это ответственность всего мира. Остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются", – заявил он.

По словам президента, система права должна работать так, чтобы Римский устав и ордер МУС по отношению к Путину реально ограничивать диктатора и обеспечивали его изоляцию – и этим его будут заставлять заканчивать войну и искать мир.

Также Зеленский напомнил о предстоящем саммите "Большой двадцатки", который должен пройти в Бразилии 18-19 ноября. Бразилия ратифицировала Римский устав и должна была задержать Путина.

В то же время, заявил президент, от властей Бразилии слышали сигнал, что они хотят пригласить диктатора на G20.

"Но чтобы это произошло, им закон придется обходить, право разрушать и снова игнорировать Римский устав. Разве за это не должно быть ответственности?" – подытожил он.

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