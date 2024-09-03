"Путин унизил Монголию". Костин раскритиковал Улан-Батор за отказ арестовать диктатора

Генпрокурор считает, что Путин унизил Монголию, "цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре"

Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух и Владимир Путин (Фото: ЕРА/BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR)

Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии – стране, которая является участницей Римского статута Международного уголовного суда. Генеральный прокурор Андрей Костин подверг критике решение Улан-Батора не арестовывать военного преступника на своей территории.

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Генпрокурор считает, что Путин унизил Монголию, "цинично использовав ее в качестве разменной монеты в своей геополитической игре".

"Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность придерживаться своих обязательств по международному праву – это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческую жизнь и свободу", – заявил Костин.

Обеспечение безопасности преступнику подрывает основу мировой правовой системы и серьезно противоречит ценностям демократических стран. Поэтому Монголия, отказавшись арестовать российского диктатора, сознательно рискует своей международной репутацией, подчеркнул он.

Костин подчеркнул, что "Украина хорошо знает, какой дорогой ценой дается независимость", и международное право существует для того, чтобы народы не платили кровью за свою свободу, как сейчас это делают украинцы.

"Мы продолжим активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить наказание для военных преступников и восстановить справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии", – подытожил он.

17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что его не арестуют по ордеру МУС.

Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС.

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